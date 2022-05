Riverdale 7 sarà l’ultima stagione | la serie CW chiude nel 2023 ed è meglio così

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022): con questo annuncio improvviso, l’emittente americana CW decreta la fine dellaCW, tratta dai fumetti Archie. In onda dal 2017, il teen drama è divenuto popolare con la distribuzione a livello internazionale su Netflix.ha preso in prestito alcuni dei personaggi originali dei fumetti per poi trasportarli in una versione televisiva più audace. Nelle ultime due stagioni, lo show aveva perso il suo format originale, evolvendosi in trame sempre più insensate e svariati tentativi di riuscire a riconquistare il vecchio pubblico (che nel frattempo aveva smesso di seguirlo). La sesta, attualmente in onda negli USA, vede i protagonisti Archie, Betty, Veronica, Jughead e Cheryl fare i conti con forze ...