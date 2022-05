Rischio salmonella, occhio a questi biscotti: li mangiano tutti (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuni biscotti abbastanza famosi. C’era infatti il Rischio di salmonella per chiunque li consumasse. Si tratta di una marca di biscotti abbastanza diffusa nei piccoli e grandi supermercati. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha proceduto immediatamente al ritiro dal mercato di questo tipo di biscotti. (Continua dopo la foto…) Rischio salmonella, ritirata nota marca di biscotti A causa del Rischio di contaminazione da salmonella, il Ministero della Salute e l’azienda produttrice sono intervenuti per ritirare dal mercato alcuni tipi di biscotti. In una nota sono stati comunicati il tipo di prodotto e il numero di lotto dei prodotti dolciari ... Leggi su tvzap (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato alcuniabbastanza famosi. C’era infatti ildiper chiunque li consumasse. Si tratta di una marca diabbastanza diffusa nei piccoli e grandi supermercati. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha proceduto immediatamente al ritiro dal mercato di questo tipo di. (Continua dopo la foto…), ritirata nota marca diA causa deldi contaminazione da, il Ministero della Salute e l’azienda produttrice sono intervenuti per ritirare dal mercato alcuni tipi di. In una nota sono stati comunicati il tipo di prodotto e il numero di lotto dei prodotti dolciari ...

Advertising

infoiteconomia : 'Rischio salmonella', occhio a questi famosi biscotti: in tanti ci fanno colazione - QuotidianPost : Ritirati lotti di salame Villani: rischio salmonella e listeria - lorenzo10469500 : Salame ritirato per rischio salmonella e listeria, l’allerta del Ministero: “Non consumatelo” -… - radiosintony : Salame ritirato per rischio salmonella e listeria - TheCookingHacks : Il #MinisterodellaSalute ha richiamato un lotto di #salame Cacciatore a causa della non conformità alla… -