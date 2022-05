Riqualificazione energetica? Ecco una panoramica degli incentivi

(Di giovedì 19 maggio 2022) Parliamo di consumi energetici, argomento particolarmente dibattuto negli ultimi mesi, sottolineando l’importanza della sostenibilità e della qualità della vita dei cittadini. La linea seguita dai governi in Europa mira a una indipendenza dai grandi produttori di risorse inquinanti, puntando così alla transizione, con emissioni zero entro il 2050, come indicato dalla legge europea sul clima. Il Governo di Mario Draghi ha già agito in tal senso, prorogando le misure sulla, con detrazioni fino al 31 dicembre 2024; l’obiettivo è chiaro: incentivare la riconversioneimpianti termici o energetici di cittadini e di imprese. Un ulteriore approfondimento è presente sul Magazine di Immobiliare.it. La posizione del Ministero della Transizione Ecologica In Italia, ci si è sempre ...

Advertising

Laprimapagina : Cariati. Efficienza energetica: riqualificazione di due plessi scolastici - kristianfabbri : @jacopogiliberto @CarloStagnaro @SimoBenedettini @ilfoglio_it obbligo in vigore dal dlgs 28/2011 per le nuove costr… - unitel_italia : ??'La riqualificazione energetica del patrimonio pubblico': un convegno @unitel_italia e La Mercurio Srl sui temi de… - Arter_ER : ?LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO. DALLA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO AL PNRR? ??Giovedì 19 ma… - zazoomblog : Cariati. Efficienza energetica: riqualificazione di due plessi scolastici - #Cariati. #Efficienza #energetica: -

Immobiliare.it

Si può anche usufruire dell' Ecobonus 65% , agevolazione fiscale a cui si accede quando si effettuano dei lavori disu di un immobile sia unifamiliare che condominiale. In ...Bonus condizionatori del 65%: a chi spetta Come accennato poco sopra se, invece, stai usufruendo dell' ecobonus per lavori didi un immobile, lo sconto cresce. In questo ... Tutti i Lavori di Riqualificazione Energetica: Guida agli Incentivi In queste ore è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per l’attuazione di un programma complessivo di interventi per la riqualificazione ... principi di sostenibilità ambientale e risparmio ...FMI S.r.l (Forlì Mobilità Integrata) e AESS, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, si sono aggiudicate un finanziamento di circa 2 milioni di € nell’ambito del programma europeo ...