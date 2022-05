Rimini, un uomo ha accoltellato a morte la moglie e ferito la figlia (Di giovedì 19 maggio 2022) Un uomo avrebbe accoltellato e ucciso la moglie a Rimini, ferendo la figlia 27enne (e non 13enne come sembrava in un primo momento). La giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di dividere i genitori. Non sarebbe in gravi condizioni. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 maggio 2022) Unavrebbee ucciso la, ferendo la27enne (e non 13enne come sembrava in un primo momento). La giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di dividere i genitori. Non sarebbe in gravi condizioni.

