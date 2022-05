Rihanna ha finalmente partorito | l’annuncio

(Di giovedì 19 maggio 2022)e A$AP Rocky sono diventati genitori Aspettavamo questa notizia da tempo, dato che questi nove mesi non sembravano passare mai. Era gennaio quando infattie il compagno A$AP Rocky avevano annunciato di aspettare un figlio attraverso un servizio fotografico in cui veniva mostrato il pancione. E adesso possiamodirvi cheha. Lei L'articolo proviene da Novella 2000.

g1orjia : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - pppiaaaa : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - fineelinexwalls : RT @fineelinexwalls: RIHANNA HA FINALMENTE PARTORITO E STAVOLTA NON É UN ESERCITAZIONE - i89taylvr : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito - gracefulwt_ : RT @heythereelena: congratulazioni a rihanna che dopo una gravidanza di 6 anni, 4 mesi e 12 minuti ha finalmente partorito -

ha dato alla luce il suo primo figlio , nato dall'amore con il rapper ASAP Rocky . La gravidanza della cantante barbadiana ègiunta al termine dopo mesi complicati per la coppia, ...Khloé, chepare essersi decisa a lasciarlo definitivamente, dopo l'ennesimo scandalo, ... Selena Gomez sta mandando frecciatine a Hailey Bieber su Tik Tok Ecco cosa ha dettoNel 2016 ... Rihanna ha partorito: l'annuncio Rihanna figlio: la cantante è diventata mamma per la prima volta dando alla luce un tenerissimo maschietto, ma il ...Fiocco azzurro per Rihanna e A$AP Rocky. L'artista è diventata mamma di un maschietto. Non ancora noto il nome.