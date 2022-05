Rihanna è diventata mamma | è nato il figlio con il rapper A$AP Rocky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022). La star della musica mondiale, come scrive il sito TMZ.com, ha partorito il 13 maggio a Los Angeles, ma non è ancora noto il nome del piccolo, un maschio, che la cantante ha avuto insieme ad. I due erano stati visti insieme per l’ultima volta il 9 maggio in un ristorante di Santa Monica, in California. La popstar, originaria delle isole Barbados, aveva annunciato la sua gravidanza pubblicando alcuni scatti con il pancione durante lo scorso mese di gennaio. Per il resto, scarne notizia – compresa quella del parto trapelata solo a quasi una settimana di distanza – sulla maternità della star 33enne. Da quando erano state diffuse le prime foto, però,non si era più sottratta agli obiettivi dei fotografi, e aveva anche parlato della dolce attesa ...