Ricoverato allo Spallanzani il primo contagiato dal vaiolo delle scimmie in Italia. Altri due casi sospetti

AGI - "Identificato allo Spallanzani di Roma il primo caso vaiolo delle scimmie in Italia". A comunicarlo è l'istituto Spallanzani in una nota a cui si aggiungono poco dopo Altri due casi sospetti. "Si tratta di un giovane adulto tornato dalle isole Canarie che si era presentato al Policlinico Umberto primo. Il quadro clinico è risultato caratteristico e il virus è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. La persona è ricoverata in isolamento in discrete condizioni generali. Sono in corso indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti,

