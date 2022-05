Ric Flair | “Non per soldi | ma per la gloria Sono pronto a tornare | vi insegnerò il vero wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 maggio 2022) Questa settimana a “To Be The Man…”, Richa parlato del suo ritorno sul ring, della preoccupazione dei fan, e dei consigli ricevuti dal suo cardiologo. Il Nature Boy sembra più determinato che mai, e l’intervista sembra rispondere a tutti coloro chescettici del suo ritorno a lottare. Un Rica carte scoperte, spiega il perché di questa scelta, e di come sta affrontando il momento: “Voglio solo parlare di alcune cose che penso la gente abbia bisogno di sentire. Direi che il 70% è positivo, ma per quel 30% di persone che si preoccupano del fatto che io possa salire su un ring e lottare di nuovo, prima di tutto vi assicuro chestato sul ring molto più di quanto abbia mostrato sui social. Devo diventare più veloce.più in forma ora di quanto non lo sia mai stato in vita ...