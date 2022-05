R&G e la tutela dei parchi fotovoltaici: come lavora l’azienda specializzata nel coordinamento e gestione dei servizi di vigilanza (Di giovedì 19 maggio 2022) La diffusione degli impianti fotovoltaici è cresciuta di pari passo con l’esigenza di aumentarne il livello di protezione e sicurezza. Purtroppo, nemmeno i parchi fotovoltaici sono estranei a tentativi di furto e agli atti vandalici. Anzi, sono target piuttosto vulnerabili dal momento che sorgono su siti isolati, facilmente violabili e dotati di recinzioni minime. come attuare quindi un piano di tutela che sia veramente efficace? Affidarsi a un’azienda specializzata nella sorveglianza di parchi fotovoltaici, come R&G, può assicurare una sicurezza impeccabile a tutti i livelli, su misura per le diverse esigenze specifiche. l’azienda, che opera sull’intero territorio nazionale e tra le realtà con maggior esperienza ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) La diffusione degli impiantiè cresciuta di pari passo con l’esigenza di aumentarne il livello di protezione e sicurezza. Purtroppo, nemmeno isono estranei a tentativi di furto e agli atti vandalici. Anzi, sono target piuttosto vulnerabili dal momento che sorgono su siti isolati, facilmente violabili e dotati di recinzioni minime.attuare quindi un piano diche sia veramente efficace? Affidarsi a un’aziendanella sorveglianza diR&G, può assicurare una sicurezza impeccabile a tutti i livelli, su misura per le diverse esigenze specifiche., che opera sull’intero territorio nazionale e tra le realtà con maggior esperienza ...

