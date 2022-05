RePowerEU: pannelli solari obbligatori e idrogeno per uscire dall’imapasse energetico. (Di giovedì 19 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha messo a nudo le criticità di un’Europa in grave debito di “energia”, tanto da renderla dipendente dal gas russo a suon di rubli! E così Bruxelles corre ai ripari con il piano RePowerEU che ha l’ambizione di trasformare in modo strutturale il sistema energetico europeo, affrontando al tempo stesso due sfide parallele: Leggi su freeskipper (Di giovedì 19 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha messo a nudo le criticità di un’Europa in grave debito di “energia”, tanto da renderla dipendente dal gas russo a suon di rubli! E così Bruxelles corre ai ripari con il pianoche ha l’ambizione di trasformare in modo strutturale il sistemaeuropeo, affrontando al tempo stesso due sfide parallele:

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - ignaziocorrao : Una delle due direttrici principali del piano europeo per ridurre la dipendenza dal #gas russo, il #RepowerEu rigua… - freeskipperIT : RePowerEU: pannelli solari obbligatori e idrogeno per uscire dall'imapasse energetico. - _frufru80_ : RT @AxiaFel: Futuro obbligo di pannelli solari sul tetto di ogni casa secondo il Piano UE REPowerEU per il risparmio energetico e la divers… - IlPrimatoN : I contenuti di 'RePowerEu' -