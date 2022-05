REPowerEU, la Commissione europea presenta il piano: cosa prevede (Di giovedì 19 maggio 2022) La Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, ovvero la risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell’energia causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della crisi climatica. Il sistema energetico europeo necessita di interventi trasversali e urgenti, sollecitati da una parte dal porre fine alla dipendenza dell’UE dai combustibili fossili provenienti dalla Russia, che costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all’anno, e dall’altra dall’affrontare la crisi climatica. Un sondaggio Flash Eurobarometro, realizzato in tutti gli Stati membri dell’UE e pubblicato all’inizio del mese di Maggio, che delinea l’ampio consenso tra i cittadini dell’UE a favore della risposta dell’Unione all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, evidenzia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Lahato il, ovvero la risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell’energia causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e della crisi climatica. Il sistema energetico europeo necessita di interventi trasversali e urgenti, sollecitati da una parte dal porre fine alla dipendenza dell’UE dai combustibili fossili provenienti dalla Russia, che costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all’anno, e dall’altra dall’affrontare la crisi climatica. Un sondaggio Flash Eurobarometro, realizzato in tutti gli Stati membri dell’UE e pubblicato all’inizio del mese di Maggio, che delinea l’ampio consenso tra i cittadini dell’UE a favore della risposta dell’Unione all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, evidenzia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - fanpage : Il Piano RePowerEU è stato lanciato oggi dalla Commissione europea: ha l’obiettivo di rispondere agli effetti della… - lindipende : ?? Nelle scorse ore la Commissione europea ha presentato ufficialmente il piano RePowerEu, con l’obiettivo dichiarat… - uaworldit : C'è qualche dubbio se l'UE riuscirà a ridurre la sua domanda di gas russo di 100 miliardi di metri cubi entro la fi… - fabiodinunno : La Commissione europea ha presentato #REPowerEU, un piano #ue per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibil… -