RePowerEu | cos’è il piano che libererà l’Europa e l’Italia dal gas russo nel 2026-2027

Leggi su fmag

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ilè stato presentato, nella giornata di ieri, dalla Commissione Europea: il suo obiettivo è quello di puntare al risparmio di energia, all’ottimizzazione nell’utilizzo delle differenti fonti, e di rendere indipendenti i Paesi dell’Eurozona dal gasverosimilmente a partire dal biennio. Ilè senz’altro una misura ambiziosa, che però si rende necessaria a fronte dell’imperversare del conflitto fra Russia e Ucraina e dall’utilizzo smodato delle fonti di energia russe come arma di ricatto, economico e politico, nei confronti dei Paesi europei. Come se non bastasse, poi, i combustibili fossili cheimporta dalla Russia costano ogni anno circa 100 miliardi di euro ai contribuenti europei. E’ ...