Remuzzi | “Dai pomodori alle gomme da masticare | le future protezioni contro il Covid”

(Di giovedì 19 maggio 2022) La ricerca scientifica è in gran fermento. In tutto il mondo molti ricercatori stanno lavorando per arrivare a nuovee terapieil-19: sono in corso diversi studi, sperimentazioni e validazioni che dovrebbero portare tante novità. Abbiamo intervistato il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, chiedendogli di tracciare una panoramica sulle prospettive per la prevenzione e la cura del virus SARS-CoV-2. Arriveranno vaccini aggiornati sulle nuove varianti? Prima di entrare nel merito degli studi finalizzati ad avere vaccini aggiornati sulle nuove varianti, bisogna precisare che quelli attualmente a disposizione sono molto protettivi anche verso Omicron. Forniscono una buona copertura, in modo particolare nei soggetti che hanno effettuato il ciclo ...