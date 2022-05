Reggiana, tegola per Diana: lesione del crociato per Cigarini e stagione finita (Di giovedì 19 maggio 2022) Cigarini si è infortunato nel match contro la Feralpisalò. Sul cammino della Reggiana si potrebbe trovare anche il Palermo alle final four Leggi su mediagol (Di giovedì 19 maggio 2022)si è infortunato nel match contro la Feralpisalò. Sul cammino dellasi potrebbe trovare anche il Palermo alle final four

