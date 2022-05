Reggiana-Feralpisalò, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C (Di giovedì 19 maggio 2022) Domani sera alle ore 20.30 allo stadio Maipei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match Reggiana-Feralpisalò, valevole per il ritorno del secondo turno dei playoff Nazionali di Serie C. Nella gara d’andata giocata martedì scorso al “Turina” di Salò, i lombardi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Guerra al 3?. L’arbitro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-Triestina, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Foggia-Turris: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud? Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Domani sera alle ore 20.30 allo stadio Maipei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match, valevole per il ritorno del secondo turno deiNazionali diC. Nella gara d’andata giocata martedì scorso al “Turina” di Salò, i lombardi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Guerra al 3?. L’arbitro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-Triestina,LIVE oggi etv Raio Sky?Foggia-Turris:LIVE etv Antenna Sud?...

