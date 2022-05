(Di giovedì 19 maggio 2022) Un investimento da 2 milioni di euro, unoda 200 mq e 23 dipendenti. Inaugura il 18 maggio lonumero 1000 di un notono fondato a Padova negli anni ’70 Non sono tempi facili per avviare nuove attività o ampliare il numero dei punti vendita. Un famosoe del settore dell’abbigliamento L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

zazoomblog : Record di negozi per questo importante brand in Italia aperto il millesimo store: ecco dove - #Record #negozi… -

NewNotizie

... con il più alto numero ditra tutte le regioni italiane. Un investimento milionario Carmine di Virgilio, direttore retail di Ovs, ha a tal proposito dichiarato: 'La Campania è una terra ...... ed è riuscita a garantire livellidi importazioni di GNL e maggiori forniture di gas via ...Commissione valuterà la possibilità di sviluppare un ' meccanismo di acquisto congiunto ' chee ... Record di negozi per questo importante brand in Italia, aperto il millesimo store: ecco dove Un investimento da 2 milioni di euro, uno store da 200 mq e 23 dipendenti. Inaugura il 18 maggio lo store numero 1000 di un noto brand italiano fondato a Padova negli anni '70 ...Mentre guardando la nazionalità, di questi 39,5 miliardi, 36,6 miliardi si riferiscono a comparti domiciliati in Europa e 2,9 miliardi da prodotti di diritto Usa. Peggio hanno fatto soltanto i fondi s ...