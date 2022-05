Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé? Penso solo alla finale di Champions” (Di giovedì 19 maggio 2022) Mancano nove giorni alla finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa, evitando qualsiasi dichiarazione riguardo al possibile arrivo di Mbappé. L’attaccante francese, in scadenza col Psg, ha annunciato che a breve comunicherà la sua decisione sul futuro. “Infastiditi che si parli di Mbappè? Lo capisco e ci siamo abituati ma ad accendere l’entusiasmo dei tifosi è una finale dove possiamo vincere la 14esima Champions – ha detto il tecnico italiano -. Non passeggio per la città ma quando vado al ristorante, mi chiedono solo della finale”. Sulla finale contro il Liverpool: “Non ho dubbi sull’undici da schierare a Parigi. L’unico ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Mancano nove giorniditrae Liverpool. Carloè intervenuto in conferenza stampa, evitando qualsiasi dichiarazione riguardo al possibile arrivo di. L’attaccante francese, in scadenza col Psg, ha annunciato che a breve comunicherà la sua decisione sul futuro. “Infastiditi che si parli di Mbappè? Lo capisco e ci siamo abituati ma ad accendere l’entusiasmo dei tifosi è unadove possiamo vincere la 14esima– ha detto il tecnico italiano -. Non passeggio per la città ma quando vado al ristorante, mi chiedonodella”. Sullacontro il Liverpool: “Non ho dubbi sull’undici da schierare a Parigi. L’unico ...

Advertising

DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - deejayfaremi : Most Real Madrid goals. 450: Cristiano Ronaldo 323: KARIM BENZEMA 323: Raul 308: Alfredo Di Stefano. - sportnotizie24 : #RealSociedad-#AtleticoMadrid, le probabili formazioni: le scelte di Alguacil e Simeone - DavideDa3 : @LabaroViola_ non alleni il Real Madrid, il modulo va adattato in base alla complessità della partita cambia sto modulooooooooooooooo - fisicoperaria : @fagiuolismo @LoRubr @GiovaAlbanese Se l'obiettivo è di fare come il Real Madrid, cioè avere 15-16 super titolari e… -