Rapporti Usa-Russia, ‘diplomazia militare’: il capo dello Stato maggiore Usa chiama l’omonimo russo “per questioni di reciproco interesse” (Di giovedì 19 maggio 2022) L’immagine ‘romantica’ – soprattutto filmica – ci rimanda ad intensi colloqui fra diplomatici di punto vestiti, che fra uno scotch ed un sigaro, lasciano poi al dopocena le opportune ‘ciarle’ glamour. In realtà oggi, in termini di Rapporti reciproci tra due paesi al centro di una disputa bellica, ad aver un ‘peso di grande rilievo’ sono le massime autorità militari, alle quali solitamente viene richiesto più uno sforzo diplomatico che bellico. O meglio, spesso le ‘mosse’ sul campo servono a far capire al nemico quali sono le potenzialità, incoraggiandolo così al dialogo piuttosto che al ‘massacro’. Rapporti Mosca-Washington: appena una decina di giorni fa il ‘precedente telefonico’ fra i due ministri della Difesa Non deve dunque sorprendere che, già una decina di giorni fa, dopo un silenzio calato lo scorso 18 febbraio, il segretario alla Difesa degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) L’immagine ‘romantica’ – soprattutto filmica – ci rimanda ad intensi colloqui fra diplomatici di punto vestiti, che fra uno scotch ed un sigaro, lasciano poi al dopocena le opportune ‘ciarle’ glamour. In realtà oggi, in termini direciproci tra due paesi al centro di una disputa bellica, ad aver un ‘peso di grande rilievo’ sono le massime autorità militari, alle quali solitamente viene richiesto più uno sforzo diplomatico che bellico. O meglio, spesso le ‘mosse’ sul campo servono a far capire al nemico quali sono le potenzialità, incoraggiandolo così al dialogo piuttosto che al ‘massacro’.Mosca-Washington: appena una decina di giorni fa il ‘precedente telefonico’ fra i due ministri della Difesa Non deve dunque sorprendere che, già una decina di giorni fa, dopo un silenzio calato lo scorso 18 febbraio, il segretario alla Difesa degli ...

