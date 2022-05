Raoul Bova | “L’han fatto marcire!”: strategia diabolica in casa Mediaset, sfruttata per gli ascolti (Di giovedì 19 maggio 2022) Svelati tutti i retroscena. Per Raoul Bova la verità potrebbe essere un boccone molto amaro da digerire: è stato un gioco mediatico Raoul Bova (Youtube)È un periodo d’oro per Raoul Bova. Il suo ingresso nel cast di Don Matteo è stato estremamente fortunato e la serie tv, di cui si temeva un fisiologico crollo, si è stabilita intorno al 30% di share in ogni puntata. Il suo Don Massimo, infatti, ha saputo conquistare il pubblico: non ha voluto sostituirsi a Don Matteo e a Terence Hill, anzi, ha saputo dare una propria impronta del tutto nuova. Nelle ultime ore, Raoul Bova è tornato anche sulla Mediaset con una nuova serie tv: Giustizia per tutti. Alcune indiscrezioni, però, rivelano un retroscena piuttosto pesante, amaro da digerire per ... Leggi su specialmag (Di giovedì 19 maggio 2022) Svelati tutti i retroscena. Perla verità potrebbe essere un boccone molto amaro da digerire: è stato un gioco mediatico(Youtube)È un periodo d’oro per. Il suo ingresso nel cast di Don Matteo è stato estremamente fortunato e la serie tv, di cui si temeva un fisiologico crollo, si è stabilita intorno al 30% di share in ogni puntata. Il suo Don Massimo, infatti, ha saputo conquistare il pubblico: non ha voluto sostituirsi a Don Matteo e a Terence Hill, anzi, ha saputo dare una propria impronta del tutto nuova. Nelle ultime ore,è tornato anche sullacon una nuova serie tv: Giustizia per tutti. Alcune indiscrezioni, però, rivelano un retroscena piuttosto pesante, amaro da digerire per ...

