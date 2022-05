Rangers, Ramsey 'sconvolto' dopo il rigore sbagliato: ora il ritorno alla Juve (Di giovedì 19 maggio 2022) Aaron Ramsey nel mirino dei tifosi dei Rangers dopo l'errore letale nella finale di Europa League contro l' Eintracht Francoforte : entrato nel finale del secondo tempo supplementare proprio per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 maggio 2022) Aaronnel mirino dei tifosi deil'errore letale nella finale di Europa League contro l' Eintracht Francoforte : entrato nel finale del secondo tempo supplementare proprio per ...

Eurosport_IT : L'EINTRACHT VINCE L'EUROPA LEAGUE ???? Battuto il Rangers ai calci di rigore, decisivo l'errore di Ramsey ?????… - _Morik92_ : Su #Ramsey, non c'è nessuna novità concreta. Lui è in prestito secco ai #Rangers. Per il momento, il giocatore a fi… - Gazzetta_it : L'Europa League è dell'Eintracht: Rangers ko ai rigori, decisivo l'errore di Ramsey #UEL - peppe844 : RT @CalcioNews24: La #UELfinal va all'#Eintracht: decisivo l'errore dal dischetto di #Ramsey ?? - Pinox0101 : Non so voi ma io sta mattina mi sento un po’ in colpa ?????????? #Ramsey #Rangers #UELfinal #EuropaLeagueFinal -