Raffaella Fico bellissima con la figlia Pia | la foto insieme è boom di like

Advertising

24Trends_Italia : 9. Alessandro Borghi - 10mille+ 10. Guendalina Tavassi - 10mille+ 11. Taylor Swift - 5mille+ 12. Jorginho - 5mille+… - ParliamoDiNews : “La mia posizione preferita”. Raffaella Fico hot: “Il posto più strano dove l’ho fatto con lui” - Notizie Dal Mondo… - glooit : Raffaella Fico, la vita sotto le lenzuola: “A me e Piero piace…” leggi su Gloo - infoitcultura : Raffaella Fico in tv col fidanzato Piero: confidenze, “A letto ci piace…” - infoitcultura : Le Iene, Raffaella Fico e il sesso: 'La posizione del cammello', roba spinta -

"Non ha chat archiviate, non ha nulla", sottolinea laè molto esigente sulla durata del rapporto. "Un po' di impegno ci vuole", commenta lui. Quando devono scegliere le cose che gli ...Il livornese Piero Neri, fidanzato da circa un anno (come da sua ammissione davanti alle telecamere) con la showgirlè finito in uno ...Lo scatto fotografico reso noto da Raffaella Fico sul suo profilo Instagram con in braccio la piccola Pia, ha intenerito i tanti fan che con affetto la seguono dal suo primo Grande Fratello, se non ...Per la prima volta dall'inizio della loro storia d'amore, Raffaella Fico e Piero Neri hanno rilasciato un'intervista di coppia. In occasione di un ...