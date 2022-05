Quarto | villa confiscata al clan diventa casa della legalità

(Di giovedì 19 maggio 2022) Venerdì 20 maggio si terrà l’inaugurazione, a, in provincia di Napoli, di “Mehari –e delle associazioni”, dedicata alla memoria del giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani. Venerdì 20 maggio, alle ore 11,00 in via Nicotera, a, in provincia di Napoli, è prevista la cerimonia di inaugurazione delle attività

CronacaFlegrea : Villa confiscata al clan Polverino a Quarto, domani l'inaugurazione delle attività - OpenNapoli : RT @mattinodinapoli: Casa Mehari, s'inaugura la villa confiscata ai clan a Quarto - mattinodinapoli : Casa Mehari, s'inaugura la villa confiscata ai clan a Quarto

La cerimonia è fissata per venerdì 20 maggio 2022 alle 11,00 in Nicotera 8 a, dove è stata confiscata alla camorra una, con giardino e piscina, poi assegnata al comune. Intervengono ... Casa Mehari, s'inaugura la villa confiscata ai clan a Quarto Tutto è pronto per l'inaugurazione di Casa Mehari, la casa della legalità e delle associazioni. La cerimonia è fissata per venerdì 20 maggio 2022 alle ...QUARTO - Domani mattina alle 11, in via Nicotera a Quarto, si terrà la cerimonia di inaugurazione delle attività di "Casa Mehari - Casa della Legalità e delle associazioni": una villa, con annessi gia ...