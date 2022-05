Qatar 2022, attacco alla FIFA: chiesto un maxi risarcimento! I dettagli (Di giovedì 19 maggio 2022) Qatar 2022, le associazioni umanitarie si scagliano contro la FIFA chiedendo loro un maxi risarcimento! Ecco tutti i dettagli Le violazioni dei diritti dei lavoratori immigrati, che hanno lavorato alla costruzione degli impianti per i prossimi Mondiali di calcio di Qatar 2022, hanno attirato le ire delle associazioni umanitarie quali Human Rights Watch. Lettera diretta alla FIFA nella quale si chiede un maxi risarcimento pari a 420 milioni di euro, ritenuti “cifra minima”. Violazioni ben note ancor prima dell’assegnazione della rassegna mondiale, quali salari non pagati, risarcimenti per lesioni e decessi e molto altro ancora. Lo riferisce Sportface. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022), le associazioni umanitarie si scagliano contro lachiedendo loro unEcco tutti iLe violazioni dei diritti dei lavoratori immigrati, che hanno lavoratocostruzione degli impianti per i prossimi Mondiali di calcio di, hanno attirato le ire delle associazioni umanitarie quali Human Rights Watch. Lettera direttanella quale si chiede unrisarcimento pari a 420 milioni di euro, ritenuti “cifra minima”. Violazioni ben note ancor prima dell’assegnazione della rassegna mondiale, quali salari non pagati, risarcimenti per lesioni e decessi e molto altro ancora. Lo riferisce Sportface. L'articolo proviene da ...

