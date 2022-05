Pyongyang ammette la presenza del covid ma rifiuta gli aiuti (Di giovedì 19 maggio 2022) Le enormi spese militari hanno lasciato il paese indifeso davanti all’ondata della variante omicron. Il regime di Kim Jong-un accetta solo aiuti dalla Cina e segue la sua politica di isolamento a oltranza. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Le enormi spese militari hanno lasciato il paese indifeso davanti all’ondata della variante omicron. Il regime di Kim Jong-un accetta solodalla Cina e segue la sua politica di isolamento a oltranza. Leggi

