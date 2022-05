Putin scende in campo con nuove armi laser. Ecco di cosa si tratta (Di giovedì 19 maggio 2022) Putin scende in campo con nuove armi laser. A spiegare di cosa si tratta è stato il vice premier russo Borisov Il vice premier russo Borisov ha annunciato l’impiego nel conflitto con l’Ucraina di una nuova arma, si tratterebbe di una potente arma laser a lunga gittata. Che la Russia abbia deciso di utilizzate armi non convenzionali è chiaro da tempo, ma allo stesso tempo questi annunci sono accompagnati da smentite sul campo, perché spesso le armi dichiarate non si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Tuttavia, questa nuova arma laser sarebbe di due tipi: Peresvet e Zadira. Il laser Peresvet serve per accecare i satelliti. Secondo Borisov è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022)incon. A spiegare disiè stato il vice premier russo Borisov Il vice premier russo Borisov ha annunciato l’impiego nel conflitto con l’Ucraina di una nuova arma, si tratterebbe di una potente armaa lunga gittata. Che la Russia abbia deciso di utilizzatenon convenzionali è chiaro da tempo, ma allo stesso tempo questi annunci sono accompagnati da smentite sul, perché spesso ledichiarate non si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Tuttavia, questa nuova armasarebbe di due tipi: Peresvet e Zadira. IlPeresvet serve per accecare i satelliti. Secondo Borisov è ...

