"Putin non si fermerà da solo". Finlandia nella Nato, le inquietanti parole di Sanna Marin: pronti al peggio (Di giovedì 19 maggio 2022) "Vladimir Putin va fermato, non lo farà da solo". Sanna Marin, intervistata dal Corriere della Sera, spiega la decisione di far entrare la sua Finlandia nella Nato con una immagine tanto efficace quanto inquietante. "Vediamo come la Russia sta agendo in Ucraina - sottolinea la 37enne premier finlandese, ricevuta ieri a Palazzo Chigi da Mario Draghi -. Mosca ha iniziato una guerra di aggressione contro un Paese confinante. Anche noi lo siamo e seguiamo la situazione da vicino con molta preoccupazione". "Sentiamo molta solidarietà verso il popolo dell'Ucraina, anche perché ne sappiamo qualcosa. Siamo stati in guerra con il nostro vicino in passato e abbiamo una storia difficile con loro. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta per proteggere la nostra nazione e i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) "Vladimirva fermato, non lo farà da"., intervistata dal Corriere della Sera, spiega la decisione di far entrare la suacon una immagine tanto efficace quanto inquietante. "Vediamo come la Russia sta agendo in Ucraina - sottolinea la 37enne premier finlandese, ricevuta ieri a Palazzo Chigi da Mario Draghi -. Mosca ha iniziato una guerra di aggressione contro un Paese confinante. Anche noi lo siamo e seguiamo la situazione da vicino con molta preoccupazione". "Sentiamo molta solidarietà verso il popolo dell'Ucraina, anche perché ne sappiamo qualcosa. Siamo stati in guerra con il nostro vicino in passato e abbiamo una storia difficile con loro. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta per proteggere la nostra nazione e i ...

