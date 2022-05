Putin espelle 24 diplomatici italiani Draghi | ' Atto ostile'

(Di giovedì 19 maggio 2022) La Russia24 funzionari, in risposta alle azioni definite 'dichiaratamente ostili e immotivate' compiute da Roma. In pratica è la risposta di Mosca all'espulsione di 30...

Advertising

fattoquotidiano : Cremlino espelle 24 diplomatici italiani dalla Russia. Draghi: “Atto ostile, non chiudere i canali di dialogo”. La… - ParliamoDiNews : La ritorsione di Putin: Mosca espelle 24 diplomatici italiani e 34 francesi - HuffPost Italia #ritorsione #putin… - tg2000it : RT @tg2000it: #Nato: #Stoltenberg accoglie #Svezia e ##Finlandia. Mosca espelle 24 diplomatici italiani #18maggio #Russia #Putin #Russian… - ___LDS___ : RT @borghesegiovani: #Putin espelle dalla #Russia 24 diplomatici italiani e altri europei, fatto che può considerarsi solo in un modo: osti… - anam_shivaja : @jopratix @MediasetTgcom24 Allora io ho espulso 30 russi ad aprile adesso Vladimir mi espelle 25 italiani......mammaaaaa Putin è cattivo???????? -

La Russia24 funzionari italiani, in risposta alle azioni definite 'dichiaratamente ostili e immotivate' compiute da Roma. In pratica è la risposta di Mosca all'espulsione di 30 diplomatici russi dall'...24 diplomatici italiani. Draghi: 'Atto ostile' Il primo soldato russo alla sbarra per crimini di guerra si chiama Vadim Shishimarin. È un sergente di 21 anni, arriva dalla regione sud ...Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla brutale invasione di Putin. Gloria all’Ucraina”. Così in un tweet il segretario di Stato ...In Ucraina si è consumato qualcosa di ancora più orribile dei crimini di guerra contro civili inermi. Qualcosa di perfino peggio di Bucha: i crimini di guerra contro ...