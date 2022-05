Puglia, rimorchiatore affondato al largo delle coste: cinque morti, salvo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) È di cinque morti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto il rimorchiatore affondato ieri sera al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. È stato tratto in salvo, e si trova ricoverato in ospedale a Bari, solo il comandante, un 63enne siciliano. La Procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo: l'indagine, delegata alla Capitaneria di Porto, è coordinata dal procuratore Roberto Rossi con la sostituta di turno Luisiana Di Vittorio. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 maggio 2022) È diil bilancio dell'incidente che ha coinvolto ilieri sera alpugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. È stato tratto in, e si trova ricoverato in ospedale a Bari, solo il, un 63enne siciliano. La Procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo: l'indagine, delegata alla Capitaneria di Porto, è coordinata dal procuratore Roberto Rossi con la sostituta di turno Luisiana Di Vittorio.

