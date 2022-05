Pubblicità Gelato Ferrero Rocher: canzone, campagna e video spot (Di giovedì 19 maggio 2022) Scheda Pubblicità Gelato Ferrero Rocher Messa in onda: maggio 2022 Titolo: Ferrero Rocher Gelato Protagonista: – canzone/musica: clicca qui video spot Gelato Ferrero Rocher first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 19 maggio 2022) SchedaMessa in onda: maggio 2022 Titolo:Protagonista: –/musica: clicca quifirst appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

braioz : Ma sono io che ci vedo male o nella pubblicità dei baiocchi gelato il baiocco è palesemente photoshoppato? - alessiasidec : Ogni volta che mandano la pubblicità del gelato nuii sento i primi accordi di black swan sono pazza forse - venusgomvez : ma love again di dua nella pubblicità del gelato kinder ?... - goldven_ : mari senti io qua me so presa il gelato e me stavo a mette sul divano, proprio mo la pubblicità? - Monygatt65 : @novabbetweet Anche la finta pubblicità fa parte di tutte le finzioni messe in atto da una Dittatura tu non devi s… -