Psg, Hakimi si guarda intorno: "Il Real Madrid è casa mia, ma mi piacerebbe anche la Premier" (Di giovedì 19 maggio 2022) Achraf Hakimi, esterno del Psg ex Inter, ha parlato ai microfoni di Al Kass Channel durante il tour qatariota dei campioni di Francia. Interrogato sul suo possibile futuro, Hakimi non ha nascosto il suo amore per il Real Madrid: "E' dove ho imparato tutto e sono arrivato ad alti livelli professionistici, il Real mi ha fatto crescere come persona e come calciatore. Mi è sempre piaciuto vivere a Madrid, è casa mia." Non è però da escludere un'esperienza futura in Premier League: "E' un campionato molto competitivo, tra i migliori al mondo – conferma Hakimi – Potrei divertirmi molto giocando lì." SportFace.

