“Pronti a riprendere i negoziati e a riaprire i porti” L’annuncio e le condizioni della Russia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Lasi dice pronta ale trattative con l’Ucraina, ma anche il governo di Kiev dovrà affermare di essere disponibile a tornare al tavolo dei. E’ quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, menzionato dall’agenzia Tass.: “con Kiev, ma…” “Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa. Non appena si diranno disponibili a tornare al tavolo dei, ovviamente risponderemo affermativamente. La cosa principale è che ci sia qualcosa di cui discutere”, ha detto Rudenko. Di cose su cui discutere ce ne sono eccome, il problema reale è se le parti in causa saranno davvero intenzionate a ...

