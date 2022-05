Probabili formazioni Genoa-Bologna: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Genoa-Bologna, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Le due formazioni si affrontano nell’ultimo appuntamento stagionale, in programma domenica 22 maggio al Ferraris. Queste le le possibili scelte dei due tecnici. Le Probabili formazioni Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli Ballottaggi: Indisponibili: Vanheusden, Sturaro, Czyborra Squalificati: Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone Ballottaggi: Indisponibili: ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ledi, match valevole per lae ultimadel campionato di. Le duesi affrontano nell’ultimo appuntamento stagionale, in programma domenica 22 maggio al Ferraris. Queste le le possibili scelte dei due tecnici. Le(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli Ballottaggi: Indisponibili: Vanheusden, Sturaro, Czyborra Squalificati:(3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone Ballottaggi: Indisponibili: ...

