Primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie: cos’è, come si trasmette (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma ha registrato il Primo caso Italiano del cosiddetto ‘vaiolo delle scimmie’. Il paziente ricoverato è un viaggiatore di rientro dalle Isole Canarie. Non è in gravi condizioni. Altri due i casi sospetti. “L’Istituto superiore di sanità ha costituito una task force composta da esperti del settore” si legge in una nota dell’Iss. “E ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale“. “Al momento nel nostro Paese non si registra una situazione di allarme e il quadro è sotto controllo” ha detto all’Ansa Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss. vaiolo, attenzione ai sintomi “Proprio ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma ha registrato ilno del cosiddetto ‘’. Il paziente ricoverato è un viaggiatore di rientro dalle Isole Canarie. Non è in gravi condizioni. Altri due i casi sospetti. “L’Istituto superiore di sanità ha costituito una task force composta da esperti del settore” si legge in una nota dell’Iss. “E ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale“. “Al momento nel nostro Paese non si registra una situazione di allarme e il quadro è sotto controllo” ha detto all’Ansa Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss., attenzione ai sintomi “Proprio ...

rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - LibellulaRebel : RT @OrtigiaP: Il primo e l'ultimo! NO a eventuale psicosi collettiva da vaiolo da scimmie.Ricordate la gestione fallimentare del covid. LA… - Simo07827689 : RT @dottorbarbieri: ???? IDENTIFICATO IN ITALIA PRIMO CASO DI #vaiolodellescimmie. Si tratterebbe di un uomo di rientro dalle Canarie. -