Prima vince tutto da uomo, poi fa il bis da “donna”: il gioco sporco del surfista trans (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — Benvenuti alla ormai quotidiana rubrica «atleti trans a cui piace vincere facile» e derubano le donne dei premi sportivi gareggiando nella categoria femminile; oggi è il turno di Sasha Jane Lowerson, 43enne surfista australiano, alla nascita Ryan Egan. Il gioco sporco del surfista trans Lowerson, non pago di avere sbaragliato la concorrenza maschile nelle gare di longboard nel 2019, ha deciso, in seguito alla transizione a «donna» avvenuta nel 2020, di competere nella categorie delle donne biologiche, e — indovinate un po? — ha stracciato tutte quante, aggiudicandosi il primo posto e mandando a casa le avversarie nel più totale plauso degli attivisti Lgbt di tutto il mondo. E’ l’inclusione, bellezza. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — Benvenuti alla ormai quotidiana rubrica «atletia cui piacere facile» e derubano le donne dei premi sportivi gareggiando nella categoria femminile; oggi è il turno di Sasha Jane Lowerson, 43enneaustraliano, alla nascita Ryan Egan. IldelLowerson, non pago di avere sbaragliato la concorrenza maschile nelle gare di longboard nel 2019, ha deciso, in seguito allaizione a «» avvenuta nel 2020, di competere nella categorie delle donne biologiche, e — indovinate un po? — ha stracciato tutte quante, aggiudicandosi il primo posto e mandando a casa le avversarie nel più totale plauso degli attivisti Lgbt diil mondo. E’ l’inclusione, bellezza. ...

