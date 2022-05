Prevenzione incendi | obbligo di pulizia dei terreni privati | necessario intervenire su quelli comunali abbandonati

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 19 maggio 2022) MONREALE – Maggio è, da sempre, il mese contraddistinto dai primi. Con l’aumento delle temperature, e alle prime folate di scirocco, puntuali si sprigionano le prime fiamme. Come quello che nella notte tra il 5 e il 6 di questo mese ha incenerito un’area del bosco di Casaboli. In questi giorni, come ogni anno, verrà pubblicata l’ordinanza sindacale che impone a tutti i residenti di tenere puliti i propri. Nel caso in cui si debbano bruciare le sterpaglie, gli interventi vanno fatti entro e non oltre il 14 giugno 2020. Fino al 15 ottobre non sarà più possibile appiccare il fuoco. Pena una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore € 10.329,14. Ma in redazione cominciano a giungere le prime segnalazioni di cittadini che si chiedono come mai il comune non sia da ...