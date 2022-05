Preselezioni dei concorsi alla Provincia | prima l’elezione del presidente poi le prove

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn conformità all’atto di indirizzo approvato nella mattina di oggi 19 maggio 2022 dalfacente funzioni dellaNino Lombardi con Deliberazione n. 124, le preselezione dei candidati di tutte le procedure concorsuali in atto presso ladi Benevento e, come già comunicato nei giorni scorsi, previsti per le giornate dal 7 al 10 giugno 2022 presso il PalaTedeschi di Benevento, sono state rinviate a data da destinarsi. Lo rende noto il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e Segretario Generale delladi Benevento, Maria Luisa Dovetto, che ha provveduto ad emanare le disposizioni attuative pubblicate all’Albo Pretorio on line dell’Ente, così come è pubblicata la stessa Deliberazione Presidenziale n. 124/2022. Il...