Premio regionale "Industria Felix" per l'I.p.s.: l'azienda caudina centra il bis (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prestigioso traguardo raggiunto, per il secondo anno consecutivo, dall'I.p.s. di San Martino Valle caudina che questa mattina, presso la Citta? della Scienza di Napoli, è stata premiata in occasione del 42° evento del Premio Industria Felix, giunto alla quinta edizione "La Campania che compete". Ad ottenere l'alta Onorificenza di Bilancio sono state 60 imprese regionali ritenute tra le "piu? competitive e affidabili della Campania" e selezionate tra ben 58mila realtà imprenditoriali del territorio: tra queste spicca il nome dell'azienda caudina, leader nel settore della gestione dei rifiuti. Secondo lo studio condotto da un qualificato Comitato Scientifico le aziende insignite "sono tra le più performanti a livello gestionale, affidabili ...

