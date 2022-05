Premio Driving Energy 2022 | così Terna punta sulla cultura

(Di giovedì 19 maggio 2022) Fare e promuovereper il Paese. È questo l’obiettivo chepersegue con il nuovo-Fotografia Contemporanea, un concorso aperto a tutti i fotografi in Italia, lanciato oggi all’Auditorium Parco della Musica. Il Gruppo, che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, aprele porte alla promozione dello sviluppole del Paese e dei nuovi talenti del settore. In un momento complicato a livello mondiale, pensare alla bellezza e allapuò dare quel valore in più alle nostre vite. E la fotografia è una forma d’arte che può testimoniare, con un linguaggio quasi universale, una svolta che va al di là della semplice documentazione. Il tema di questa prima edizione, che già ha ...

Affaritaliani : Terna lancia premio fotografico Driving Energy, il curatore Delogu: 'Forza immagini al centro' - Affaritaliani : Terna lancia il premio fotografico Driving Energy, l'Ad Donnarumma: 'Sarà aperto a tutti' - infoiteconomia : Terna lancia il “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea” - LogToGreen : Fotografia: Terna presenta il premio Driving Energy 2022 - FIRSTonlineTwit : Terna lancia il premio Driving Energy 2022: fotografie per raccontare la transizione energetica del Paese - FIRSTon… -

Creare e condividere valore culturale e sociale è un elemento centrale della nostra missione: con ilEnergy 2022 vogliamo quindi dare un ulteriore contributo alla crescita dei ...Prende il via ilEnergy 2022 di Terna per la fotografia migliore in tema di energia. Una iniziativa rivolta al mondo culturale ed ai giovani. "L'idea che ci sia una giuria che non è supertecnica , ma è ...Giovedì, 19 maggio 2022 Home > aiTv > Terna lancia premio fotografico Driving Energy, il curatore Delogu: "Forza immagini al centro" (Agenzia Vista) Roma, 19 maggio "L'obiettivo è di iniziare a dire ..."Penso che ci metteremo del nostro perché questo premio abbia un significato che vada oltre alla bellezza ma che sia cultura in evoluzione del nostro Paese che ha bisogno di guardare avanti con speran ...