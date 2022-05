Premier Finlandia Marin da Draghi: nella Nato il prima possibile (Di giovedì 19 maggio 2022) Nel giorno in cui gli ambasciatori di Finlandia e Svezia hanno consegNato la richiesta ufficiale di adesione alla Nato, la prima ministra della Repubblica di Finlandia Sanna Marin da Roma, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha chiesto una approvazione rapida. "Vogliamo assicurarci che ogni Stato membro della Nato ratifichi la nostra domanda il prima possibile. Penso che questa sia la questione chiave quando si tratta di sicurezza: un processo di ratifica il più rapido possibile è la migliore garanzia di sicurezza per la Finlandia e per la Svezia in questa fase".Draghi si è detto d'accordo sul velocizzare le procedure interne. "Il nostro ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 maggio 2022) Nel giorno in cui gli ambasciatori die Svezia hanno consegla richiesta ufficiale di adesione alla, laministra della Repubblica diSannada Roma, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Mario, ha chiesto una approvazione rapida. "Vogliamo assicurarci che ogni Stato membro dellaratifichi la nostra domanda il. Penso che questa sia la questione chiave quando si tratta di sicurezza: un processo di ratifica il più rapidoè la migliore garanzia di sicurezza per lae per la Svezia in questa fase".si è detto d'accordo sul velocizzare le procedure interne. "Il nostro ...

