Porto di Venezia: dalle bocche alla storia, cosa c’è da sapere (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Porto di Venezia è l’ottavo Porto in Italia per traffico commerciale ed è ancora oggi uno degli snodi più importanti di tutto il mediterraneo: esso si trova nella laguna del capoluogo veneto e rappresenta una meta privilegiata per barche di ogni tipo. Con una storia che affonda molto lontano nel tempo, andiamo alla scoperta di questo luogo dal prestigio senza pari. Porto di Venezia, un po’ di storia Si situa non lontano dai passaggi alpini che collegano l’Europa mediterranea da quella centrale. Con una storia documentata fin dal secolo VI d.C., l’accesso privilegiato è stato, per centinaia di anni, la bocca di Lido e il canale di San Nicolò. A partire dal 1500, tutti i canali sono stati soggetti ad interramento, che porterà poi, ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildiè l’ottavoin Italia per traffico commerciale ed è ancora oggi uno degli snodi più importanti di tutto il mediterraneo: esso si trova nella laguna del capoluogo veneto e rappresenta una meta privilegiata per barche di ogni tipo. Con unache affonda molto lontano nel tempo, andiamoscoperta di questo luogo dal prestigio senza pari.di, un po’ diSi situa non lontano dai passaggi alpini che collegano l’Europa mediterranea da quella centrale. Con unadocumentata fin dal secolo VI d.C., l’accesso privilegiato è stato, per centinaia di anni, la bocca di Lido e il canale di San Nicolò. A partire dal 1500, tutti i canali sono stati soggetti ad interramento, che porterà poi, ...

Advertising

nikizag7 : Il #capannone del Petrolchimico di Porto #Marghera, l'arte racconta le lotte del lavoro - Mariang68677283 : @AmmuzzoOff Ti porto a Venezia, al mercato del pesce a Rialto. - Marvin13121 : #Mercato #inter si guarda anche agli svincolati. Piace il 35 enne Leonardo Ulloa, attaccante che portó a Leicester… - LMC02382832 : No Green Pass, 30 indagati per il blocco del Porto di Trieste - TGR Friuli Venezia Giulia - Gazzettino : Nave bloccata per 20 ore a Porto Marghera: i passeggeri chiedono i danni a Msc. «Vacanza rovinata» -