(Di giovedì 19 maggio 2022) L'del 18 maggio mira ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli, l’aggregazione, la, l’e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : PON, avviso “Socialità, apprendimenti e accoglienza”: candidature entro il 1° giugno - ponmetro1420 : #Torino online l’avviso #PonMetro per portare cultura e spettacolo nei territori più fragili. La dotazione finanzia… -

Orizzonte Scuola

...avuto modo di organizzare e svolgere più di quindici attività formative finanziate con i fondi, ... A breve ci sarà l'relativo al Piano Estate 2022 per dare ai ragazzi, come lo scorso anno, la ...L', Piano Operativo Nazionale, è finalizzato alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen che oggi costituiscono gli strumenti indispensabili per migliorare la qualità delle ... PON, avviso “Socialità, apprendimenti e accoglienza”: candidature entro il 1° giugno Pubblicato l’avviso (scadenza fissata al prossimo 1 Giugno) per la progettazione, realizzazione e posa in opera della cartellonistica ...E’ online l’Avviso dell’Agenzia per la Coesione territoriale che contribuirà a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla collabo ...