Pogba di nuovo alla Juventus? I grandi ritorni in bianconero | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 che si svincolerà dal Manchester United, può tornare alla Juventus nel calciomercato estivo. Vi ha giocato per quattro stagioni, dal 2012 al 2016. Ecco chi lo ha fatto prima di lui in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022) Paul, centrocampista francese classe 1993 che si svincolerà dal Manchester United, può tornarenel calciomercato estivo. Vi ha giocato per quattro stagioni, dal 2012 al 2016. Ecco chi lo ha fatto prima di lui in questo

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus continua a puntare anche #Jorginho, da mettere insieme a #Pogba nel nuovo centrocampo. In partenza… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@paulpogba di nuovo alla @juventusfc? I grandi ritorni in bianconero | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus #Ju… - PianetaMilan : .@paulpogba di nuovo alla @juventusfc? I grandi ritorni in bianconero | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC… - furgeTX : RT @Seba_Inter_News: - #Pogbà è un pupillo di #Marotta, esattamente come #Dybala - Dybala fa' una storia in cui spera di giocare di nuovo… - BenderX90 : RT @Seba_Inter_News: - #Pogbà è un pupillo di #Marotta, esattamente come #Dybala - Dybala fa' una storia in cui spera di giocare di nuovo… -