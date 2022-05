Più sicurezza sul lavoro nel Lazio: approvata la nuova legge sugli appalti (Di giovedì 19 maggio 2022) La Regione Lazio fa un passo avanti sul tema sicurezza sul lavoro con l’approvazione della nuova legge sugli appalti. Ad annunciarlo su Twitter è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Più qualità e sicurezza sul lavoro, – dichiara Zingaretti – più tutela occupazione e sistemi di premialità per aziende virtuose, più sostenibilità energetica ed ambientale, più occupazione giovanile e parità tra donne e uomini”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) La Regionefa un passo avanti sul temasulcon l’approvazione della. Ad annunciarlo su Twitter è il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. “Più qualità esul, – dichiara Zingaretti – più tutela occupazione e sistemi di premialità per aziende virtuose, più sostenibilità energetica ed ambientale, più occupazione giovanile e parità tra donne e uomini”. Il Faro online – Clicca qui perre tutte le notizie di Regioneilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

Advertising

rusembitaly : ?? M.#Zakharova: Se volete sapere di più su come l'Occidente sforna i falsi, vi presentiamo l’analisi di un altro “f… - riotta : La spesa militare della Finlandia è la più alta in Europa, 2,3% del Pil. Con uno schieramento di artiglieria formid… - pdnetwork : Lavoro per giovani e donne, garanzia dei diritti, tutela della sicurezza, salari equi, lotta al lavoro nero e a ogn… - ascochita : RT @marcopalears: 'Il governo ha riferito più volte al comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica che ha sempre riscontrato la… - mr_pac : RT @pasti_marco: Il #biologico richiede circa il 30% di superfici in più per produrre l'azoto che ora ottiene dall'agricoltura convenzional… -