Petriccione Il Pensiero Alternativo | “Riflessologia plantare psicosomatica | eliminare dolore agendo sul problema che lo causa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) - Milano, 19 maggio 2022. Dolori alla schiena e alle ginocchia, crampi, mal di testa, difficoltà a digerire e dormire. Si tratta di fastidi comuni che, sbagliando, si tende a sottovalutare e a ridurre rapidamente attraverso l'uso di farmaci con la consapevolezza che potranno ripresentarsi presto. L'ideale, invece, sarebbe eliminarli definitivamente, come punta a fare la. “Ilnon è il, ma il sintomo di unda individuare e risolvere, in modo da rimuovere il fastidio in maniera duratura” spiega Antonio, titolare del centro specializzato Ildi Milano, sintetizzando così il fine ultimo della disciplina, che si concentra sull'analisi ...