Pesaro Film Festival 2022: E.T. l’extra-terrestre apre la 58a edizione (Di giovedì 19 maggio 2022) Il grande cult diretto dal regista Steven Spielberg, E.T. l’extra-terrestre, in programma come Film di apertura nella nuova edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. In collaborazione con Universal Pictures Italia, un occasione speciale per festeggiare il 40°anniversario dell’uscita nelle sale Il Film cult della storia del cinema, E.T. l’extra terrestre (datato nel lontano 1982), annunciato come Film d’apertura per il prossimo Pesaro Film Festival. In collaborazione con Universal Pictures Italia, per l’occasione del 40° anniversario dalla prima proiezione nelle sale; la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema ha deciso di omaggiare il capolavoro ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 maggio 2022) Il grande cult diretto dal regista Steven Spielberg, E.T., in programma comedi apertura nella nuovadella Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di. In collaborazione con Universal Pictures Italia, un occasione speciale per festeggiare il 40°anniversario dell’uscita nelle sale Ilcult della storia del cinema, E.T.(datato nel lontano 1982), annunciato comed’apertura per il prossimo. In collaborazione con Universal Pictures Italia, per l’occasione del 40° anniversario dalla prima proiezione nelle sale; la FondazioneNuovo Cinema ha deciso di omaggiare il capolavoro ...

Advertising

tuttoteKit : Pesaro Film Festival 2022: E.T. l’extra-terrestre apre la 58a edizione #PesaroFilmFestival #StevenSpielberg… - RBcasting : 'E.T. l'extra-terrestre' apre la 58esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. In occasi… - primocom_ : ?? In occasione del 40° anniversario dall'uscita, il film premio Oscar 'E.T. l'extra-terrestre' verrà proiettato sab… - pu24it : Il 58° Pesaro Film Fest sarà aperto da E.T. in occasione del 40esimo anniversario del capolavoro di Spielberg | - Carlino_Pesaro : Fano, parcheggio selvaggio: all’Arzilla riecco il solito film -