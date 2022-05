Perisic alla Juventus? Ecco le reazioni social più divertenti | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivan Perisic potrebbe passare dall'Inter alla Juventus a parametro zero in estate. Vediamo, dunque, nel VIDEO di 'GazzettaTV' come la prenderebbero i tifosi nerazzurri e bianconeri: le reazioni social e i meme più divertenti sulla vicenda del croato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022) Ivanpotrebbe passare dall'Intera parametro zero in estate. Vediamo, dunque, neldi 'GazzettaTV' come la prenderebbero i tifosi nerazzurri e bianconeri: lee i meme piùsulla vicenda del croato

Advertising

forumJuventus : (GDS) 'Perisic sempre piu' vicino alla Juventus, accordo per biennale da 6 milioni per il croato'?… - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Pogba a #DiMaria fino a #Perisic e alla situazione rinnovi: le ultime sulla ?@juventusfc? - InterGerard : RT @MaoistiN: #Perisic in merito alla carta igienica rosa..la miglior risposta: 1) non andate sul loro sito 2) non generate traffico social… - c4oscalmo : aiutatemi a dire chi manca alla lista: -di maria -pogba -jorginho -perisic -milinkovic -paredes -de bruyne -neymar… - PianetaMilan : #Perisic alla @juventusfc? Ecco le reazioni #social più divertenti | #VIDEO - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus… -