Perde il controllo dell’auto nel Napoletano e investe tre persone

(Di giovedì 19 maggio 2022) Un’auto fuoriha travolto trementre passeggiavano per strada. È accaduto ieri a Procida, nella centralissima via Libertà. La scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza della zona. Dalle immagini si vede chiaramente un’utilitaria travolgere tre pedoni che stavano attraversando, per poi finire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - #Arzachena: perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto - Frankf1842 : RT @fanpage: Ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto tre persone: tanta paura nelle strade di Procida. Le immagini riprese da una te… - NapoliToday : #Incidentistradali Perde il controllo dell'auto e travolge tre persone: terrore in Centro - VIDEO… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto tre persone: tanta paura nelle strade di Procida. Le immagini riprese da una te… - Lucavad72 : RT @fanpage: Ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto tre persone: tanta paura nelle strade di Procida. Le immagini riprese da una te… -

...ci rechiamo in banca in questo caso mancando un'autorità centrale se sila chiave sil'...la possibilità che un giorno i governi di tutto il mondo decidano di imporre il proprio...Atene38 posizioni rispetto al rapporto precedente, e scivola all'ultimo posto tra i paesi UE,... Il governo greco e l'ossessione per il "del messaggio" Il declassamento della Grecia all'...La vittima è un docente della scuola di Medicina: ecco la tecnica con cui i falsi broker sono riusciti a fargli pagare una somma dopo l’altra ...I principali vantaggi e svantaggi dell'investimento in bitcoin e criptovalute da tenere sempre in considerazione ...