"Perché votero repubblicano". Elon Musk a valanga: "Vedrete che presto...". Che roba è la sinistra mondiale (Di giovedì 19 maggio 2022) "I democratici sono diventati il partito dell'odio". Per questo Elon Musk annuncia che alle prossime elezioni "sceglierò i repubblicani". Una presa di posizione politica molto forte, per svariati motivi. Innanzitutto, Perché a esporsi è l'uomo più ricco del mondo, un multimiliardario attivo in settori strategici come quello dell'automotive (è il patron di Tesla), dell'industria aerospaziale (con SpaceX) e, tra poco, anche dei media (con il social Twitter). Proprio su Twitter, Musk ha scritto la sua sentenza: "In passato ho votato democratico, Perché erano (complessivamente) il partito della gentilezza. Ma sono diventati il partito della divisione e dell'odio, quindi non posso più sostenerli e voterò repubblicano". "Ora - prevede -, guardate la campagna di giochi sporchi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) "I democratici sono diventati il partito dell'odio". Per questoannuncia che alle prossime elezioni "sceglierò i repubblicani". Una presa di posizione politica molto forte, per svariati motivi. Innanzitutto,a esporsi è l'uomo più ricco del mondo, un multimiliardario attivo in settori strategici come quello dell'automotive (è il patron di Tesla), dell'industria aerospaziale (con SpaceX) e, tra poco, anche dei media (con il social Twitter). Proprio su Twitter,ha scritto la sua sentenza: "In passato ho votato democratico,erano (complessivamente) il partito della gentilezza. Ma sono diventati il partito della divisione e dell'odio, quindi non posso più sostenerli e voterò". "Ora - prevede -, guardate la campagna di giochi sporchi che ...

Advertising

pietroraffa : Elon Musk:'In passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono divent… - Agenzia_Ansa : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - Marco1999Busa : RT @madforfree: Musk: “In passato votai i Democratici, perché erano (quasi sempre) il partito della gentilezza. Ora son diventati il partit… - smilypapiking : RT @pietroraffa: Elon Musk:'In passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono diventati il… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono diventati il… -