“Perché le fate questo?”. Mercedesz Henger, mamma Eva ha visto tutto sull’Isola dei Famosi (Di giovedì 19 maggio 2022) Isola dei Famosi, Eva Henger difende Mercedesz. La nota ex attrice di film per adulti, ora in ospedale a seguito delle ferite riportate in un brutto incidente, è intervenuta a sostegno di sua figlia. Negli ultimi giorni Mercedesz è diventata una delle principali protagoniste nel reality condotto da Ilary Blasi. La sua storia con Edoardo Tavassi, dopo che si era parlato di un fidanzato fuori dall’Isola e gli scontri con gli altri naufraghi hanno occupato la scena. Poi sono arrivate anche da fuori voci sul suo conto. Dopo l’allontanamento da Edoardo e l’avvicinamento al nuovo arrivato Luca Daffrè l’ex fidanzato di Mercedesz Luca Peracchi ha detto la sua sulla questione: “Se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce, Perché l’ha fatto anche con me. Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Isola dei, Evadifende. La nota ex attrice di film per adulti, ora in ospedale a seguito delle ferite riportate in un brutto incidente, è intervenuta a sostegno di sua figlia. Negli ultimi giorniè diventata una delle principali protagoniste nel reality condotto da Ilary Blasi. La sua storia con Edoardo Tavassi, dopo che si era parlato di un fidanzato fuori dall’Isola e gli scontri con gli altri naufraghi hanno occupato la scena. Poi sono arrivate anche da fuori voci sul suo conto. Dopo l’allontanamento da Edoardo e l’avvicinamento al nuovo arrivato Luca Daffrè l’ex fidanzato diLuca Peracchi ha detto la sua sulla questione: “Se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce,l’ha fatto anche con me. Mi ...

