Pd, Battaglia: su case famiglia bene ok dell’Aula (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “L’orientamento dato oggi dall’aula Giulio Cesare relativamente all’adeguamento delle rette per le case famiglia va nella direzione auspicata da anni, ovvero l’inizio di un percorso che porti la città con le sue strutture sociali al pieno riconoscimento del loro ruolo e della loro funzione di accoglienza.2 “Questo ovviamente per garantire qualità del servizio e giusto ristoro ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte. La casa famiglia non è un servizio qualsiasi, ma è casa per chi, con una disabilità o a forte rischio di esclusione sociale, immagina e costruisce in quel luogo la sua autonomia e la sua famiglia.” “Dare dignità a questi luoghi con il giusto investimento vuol dire cogliere questo aspetto della vita, che vale per i normodotati quanto per le persone con disabilità e i minori. Sono particolarmente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “L’orientamento dato oggi dall’aula Giulio Cesare relativamente all’adeguamento delle rette per leva nella direzione auspicata da anni, ovvero l’inizio di un percorso che porti la città con le sue strutture sociali al pieno riconoscimento del loro ruolo e della loro funzione di accoglienza.2 “Questo ovviamente per garantire qualità del servizio e giusto ristoro ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolte. La casanon è un servizio qualsiasi, ma è casa per chi, con una disabilità o a forte rischio di esclusione sociale, immagina e costruisce in quel luogo la sua autonomia e la sua.” “Dare dignità a questi luoghi con il giusto investimento vuol dire cogliere questo aspetto della vita, che vale per i normodotati quanto per le persone con disabilità e i minori. Sono particolarmente ...

Advertising

annalisaPe : RT @michelemercuri: In Calabria abbiamo 300.000 edifici unifamiliari. Quanti impianti fotovoltaici domestici sono installati in Calabria? G… - jacopogiliberto : RT @michelemercuri: In Calabria abbiamo 300.000 edifici unifamiliari. Quanti impianti fotovoltaici domestici sono installati in Calabria? G… - AleTheStampede : @Latium_Yozora , è tornato Dedue, è morto il padre di Felix, ho sconfitto Edelgard e Claude nel 'remake' della batt… - dyschordia : io devo parlare dell'ultima battaglia della saga delle dodici case di saint seiya perché non m'è mai stata bene - Venutigi : Battaglia eroica? Che scapparono a rifugiarsi nelle case dei Russi, che li rifocillarono per mesi? ?????? Ma loro hann… -